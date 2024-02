Blinken expresa deseo de EEUU de fortalecer lazos con Argentina, elude hablar de Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el centro, habla con un funcionario no identificado mientras camina afuera del palacio presidencial de la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, el viernes 23 de febrero de 2024. (Agustín Marcarian/Pool Foto vía AP)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a la derecha, y la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, llegan para dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el viernes 23 de febrero de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello)