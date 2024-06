Biden cierra viaje a Francia con visita a cementerio militar de EEUU al que no fue Trump

El presidente estadounidense Joe Biden, la primera dama Jill Biden y el general Robert B. Sofge Jr. tras la colocación de una ofrenda floral en el cementerio estadounidense de la Primera Guerra Mundial de Aisne-Marne en Belleau, Francia, el domingo 9 de junio de 2024. (Foto AP/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.