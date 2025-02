Beatificaciones y reuniones de cardenales: el papa sigue con sus labores desde el hospital

Fieles asisten al rezo del rosario por la salud del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 24 de febrero de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hoang Phuc Nguyen, un peregrino de Vietnam, reza por el papa Francisco en el hospital Agostino Gemelli de Roma, el 25 de febrero de 2025. El pontífice está ingresado en el centro desde el 14 de febrero. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, durante el rezo del rosario por la salud del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 24 de febrero de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Velas y flores para el papa, en el exterior del hospital Agostino Gemelli de Roma, el 25 de febrero de 2025, donde Francisco está hospitalizado desde el 14 de febrero. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved