Australia investiga por qué el hombre que mató a 6 personas en Sydney atacaba a las mujeres

Karen Webb, comisaria de policía del estado de Nueva Gales del Sur, habla a los medios en Bondi Junction, Sydney, Australia, el domingo 14 de abril de 2024, después de que varias personas murieran apuñaladas en un centro comercial el sábado. La policía australiana investiga por qué el agresor que mató a seis personas e hirió a más de una docena con un cuchillo agredió a mujeres mientras evitaba a los hombres, indicó Webb el lunes. (AP Foto/Rick Rycroft) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.