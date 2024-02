Ascienden a 131 las víctimas de los incendios en Chile

ARCHIVO - Residentes miran una columna de humo que asciende hacia el cielo, en Viña del Mar, Chile, el 3 de febrero de 2024. Científicos afirman que el cambio climático crea condiciones que elevan el riesgo de sequías e incendios forestales como los que ahora golpean al país sudamericano. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Personal de la Armada de Chile pasa junto a autos volcados y carbonizados mientras se despliegan para ayudar al vecindario de Villa Independencia afectado por incendios forestales en Viña del Mar, Chile, el martes 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la Armada de Chile limpian áreas quemadas del barrio Villa Independencia que fue afectado por incendios forestales en Viña del Mar, Chile, el martes 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Franchesca Mori limpia la cara de su pareja Miguel Alcaino después de acampar para pasar la noche en el lugar donde estaba su casa antes de ser destruida por un incendio forestal en el barrio Villa Independencia de Viña del Mar, Chile, el martes 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved