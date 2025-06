Asciende a 28 la cifra de muertos tras ataque ruso en Kiev; rescatistas hallan más cuerpos

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, derecha, recorre el sitio donde cayó un misil que destruyó un edificio residencial durante un ataque aéreo masivo con drones y misiles de Rusia en Kiev, Ucrania, el martes 17 de junio de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.