Asamblea Nacional aprueba ley que castiga a venezolanos que pidan o apoyen sanciones externas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (en el centro), sostiene un proyecto de ley aprobado por los legisladores que codifica las sanciones económicas como un crimen contra la humanidad y permite el procesamiento de cualquiera que exprese su apoyo a esas medidas en Caracas, Venezuela, el jueves 28 de noviembre. 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos)