Asamblea de Bolivia analiza alivio financiero para el gobierno de Luis Arce

Una mujer observa a la policía militar patrullando después de que la policía pasara días despejando los bloqueos establecidos por partidarios del expresidente boliviano Evo Morales que quieren que pueda postularse nuevamente a la presidencia en Llallagua, Bolivia, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Juan Karita)