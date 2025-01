Arrestan a hija del expresidente sudafricano Zuma acusada de terrorismo

En esta imagen de archivo, el expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, habla junto a su hija, Duduzile Zuma-Sambudla (derecha), en una conferencia de prensa en Soweto, Sudáfrica, el 16 de diciembre de 2023. (AP Foto/Themba Hadebe, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.