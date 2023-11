Argentina vota en un balotaje presidencial que podría marcar una nueva era política

ARCHIVO - Esta imagen combinada muestra a la izquierda a Javier Milei, el candidato de la coalición Libertad Avanza, en Córdoba, Argentina, el 16 de noviembre de 2023; y a la derecha, al ministro de Economía Sergio Massa, de la peronista Unión por la Patria, en Brasilia, Brasil, el 28 de agosto de 2023. Los argentinos acuden el domingo 19 de noviembre de 2023 a un balotaje que según los sondeos previos muestran prácticamente un empate entre ambos aspirantes. (AP Foto/Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre camina al lado de una pancarta pintarrajeada del ministro de Economía Sergio Massa, candidato presidencial oficialista, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 18 de noviembre de 2023. Massa se enfrentará a Javier Milei, candidato de la alianza Libertad Avanza. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Una pancarta con el mensaje "No a la privatización de trenes argentinos, no a Milei" cuelga de la estación de tren Retiro en Buenos Aires, Argentina, el sábado 18 de noviembre de 2023, en vísperas del balotaje presidencial entre el oficialista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un simpatizante del ministro de Economía Sergio Massa, el candidato presidencial oficialista, sostiene un póster de campaña de Massa, el miércoles 15 de noviembre de 2023, en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Volantes de campaña a favor del ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial del partido gobernante, colocados sobre una imagen del candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, exhibida en su autobús en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, el miércoles 15 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Javier Milei, candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, agradece a sus simpatizantes durante su cierre de campaña, el jueves 16 de noviembre de 2023, en Córdoba, Argentina. (AP Foto/Nicolás Aguilera)