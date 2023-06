Argentina paga 2.700 millones de dólares al FMI mientras espera por nuevo acuerdo por deuda

ARCHIVO - Un manifestante camina frente a unas letras en grande del FMI, durante una protesta en las afueras del Congreso mientras los legisladores se preparan para votar por una ley que ratificara el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el préstamo de 45.000 millones, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 10 de marzo de 2022. Argentina confirmó el jueves 29 de junio de 2023 que pagó un desembolso de 2.700 millones de dólares al FMI en espera de renegociar el acuerdo de préstamo. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved