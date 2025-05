Argentina: inundaciones obligan a evacuar a más de 4.100 personas en provincia de Buenos Aires

Embarcaciones transitan por calles inundadas tras las fuertes lluvias en Campana, Argentina, el sábado 17 de mayo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Camiones semirremolques circulan por una carretera inundada tras las fuertes lluvias en Campana, Argentina, el sábado 17 de mayo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Residentes y rescatistas evacúan a una mujer y sus perros en un bote inflable por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Campana, Argentina, el sábado 17 de mayo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Un vehículo permanece parcialmente sumergido en las aguas de la inundación mientras los residentes observan desde las ventanas de una iglesia, tras las fuertes lluvias en Campana, Argentina, el sábado 17 de mayo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd)