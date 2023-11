Argentina abre la puerta a un futuro incierto tras el triunfo del ultraderechista Milei

Javier Milei de la Libertad Avanza les habla a sus seguidores afuera de su sede de campaña después de ganar la segunda vuelta presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores de Javier Milei, candidato de la coalición Libertad Avanza, celebran su triunfo sobre Sergio Massa, ministro de Economía y candidato del peronismo, en el balojate presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Javier Milei, de La Libertad Avanza, les habla a sus partidarios afuera de su sede de campaña después de ganar la segunda vuelta presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores de Javier Milei, candidato de la coalición Libertad Avanza, celebran su triunfo sobre Sergio Massa, ministro de Economía y candidato del peronismo, en el balojate presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Javier Milei de La Libertad Avanza, a la derecha, celebra junto a su hermana Karina Milei después de ganar el balotaje presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una votante deposita su voto durante la segunda vuelta presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, vota durante la segunda vuelta presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El ministro de Economía y aspirante presidencial Sergio Massa saluda a sus partidarios antes de votar en la segunda vuelta presidencial en Tigre, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (Foto AP/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una votante mira las listas electorales durante la segunda vuelta presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved