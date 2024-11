Arce celebra la victoria sobre Morales por la conducción del oficialismo en Bolivia

El presidente boliviano Luis Arce, atrás en el centro, participa en un ritual en honor a la "Pachamama" o Madre Tierra, rodeado por partidarios de una facción del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto, Bolivia, el jueves 28 de noviembre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved