Arabia Saudí acogerá en agosto una cumbre de paz organizada por Ucrania

Gente sostiene carteles ante la embajada rusa en Kiev, Ucrania, el sábado 29 de julio de 2023, en el primer aniversario del ataque a una edificio penitenciario en Olenivka, en el este de Ucrania, en el que murieron docenas de prisioneros militares ucranianos. (AP Foto/Jae C. Hong)