Aprueban ayuda federal por valor de 5,6 millones para Maui

ARCHIVO - El gobernador de Hawai, Josh Green, centro, habla con la administradora de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) Deanne Criswell en una recorrida de la zona arrasada por los incendios, 12 de agosto de 2023 en Lahaina, Hawai. (AP Foto/Rick Bowmer, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved