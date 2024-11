Aparece en una playa turística al primer pingüino emperador documentado en Australia

En esta imagen sin fecha proporcionada por el Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atracciones de Australia Occidental, un macho adulto de pingüino emperador apodado Gus se ve de pie en una báscula tras ser descubierto en una playa cerca de Denmark, Australia, el 1 de noviembre de 2024, a miles de kilómetros de su hábitat normal en la Antártida. (Miles Brotherson/DBCA via AP) Department of Biodiversity, Conservation and Attractions