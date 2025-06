AP Fotos: Momentos clave en los 80 años de historia de las Naciones Unidas

ARCHIVO – El administrador estadounidense en Irak, Paul Bremer, cuarto de izquierda a derecha, junto con funcionarios iraquíes y de la ONU, rinde homenaje ante el féretro de Sergio Vieira de Mello, envuelto en una bandera de la ONU, mientras es cargado en un avión presidencial brasileño en el aeropuerto internacional de Bagdad, en Badad, Irak, el 22 de agosto de 2003. Vieira de Mello, el principal funcionario de la ONU en Irak, fue asesinado en un ataque suicida con coche bomba contra las oficinas de la ONU en el que murieron al menos otras 22 personas y más de 100 resultaron heridas. (AP Foto/Manish Swarup, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.