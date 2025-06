AP Fotos: La crisis energética en Cuba lleva a las familias a recurrir al ingenio en su día a día

Edinector Vázquez se prepara para cenar en su casa iluminada por una lámpara de gas durante un apagón de luz en Minas, en la provincia de La Habana, Cuba, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edinector Vázquez prepara café en un horno de carbón detrás de su casa durante un apagón en Minas, La Habana, Cuba, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas caminando en la oscuridad durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Tres personas sentadas al fresco en la noche fuera de sus casas durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ángel Rodríguez usa un transformador de una vieja televisión para cargar una batería ante los apagones de luz en su casa en el barrio de Bahía en La Habana, Cuba, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas pasando el rato en la calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El matrimonio de Ángel Rodríguez y Marylin Álvarez instalan una batería de una motocicleta para conectar la pantalla de una laptop vieja y ver la televisión, como parte de sus preparativos ante los apagones en el barrio de Bahía de La Habana, Cuba, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Unas personas esperando el autobús iluminadas por el faro de una motocicleta en un corte parcial de luz en La Gallega, en La Habana, Cuba, el domingo 1 de junio de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Edinector Vázquez aviva un fuego al carbón en el que prepara café durante un apagón en Minas, La Habana, Cuba, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

vVarias personas hacen fila para rellenar sus tanques de gas en Alamar, en La Habana, Cuba, por la noche el sábado 31 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El herrero Edinector Vázquez construye una hornilla de carbón para vender a los ciudadanos para que puedan cocinar durante los apagones en Minas, La Habana, Cuba, el viernes 23 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved