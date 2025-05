AP Fotos: Kiev sufre un ataque masivo de drones y misiles rusos

Un rescatista observa a sus colegas en un edificio residencial dañado por un ataque ruso, el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer carga a su perro en una calle llena de vidrios rotos en la que un edificio residencial resultó dañado tras un ataque ruso, el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas descansan en la estación Kontraktova Ploshcha del tren subterráneo durante un ataque ruso con drones y misiles, el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Illia Novikov) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un bombero trabaja en un edificio residencial dañado por un ataque ruso, el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Algunos residentes caminan en una calle cubierta de cristales rotos en la que un ataque ruso dañó un edificio residencial, el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Varios policías investigan fragmentos de un dron ruso en el lugar donde un ataque ordenado por Moscú dañó un edificio residencial, el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un bombero trabaja en el lugar donde un ataque ruso dañó un edificio residencial, el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Dos bomberos comparten una botella de agua tras un ataque ruso el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Bomberos despejan escombros de un balcón en un edificio residencial dañado por un ataque ruso, el sábado 24 de mayo de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.