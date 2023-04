AP EXPLICA: ¿Qué está en juego en elecciones de Paraguay?

Santiago Peña, candidato presidencial por el gobernante Partido Colorado, habla durante un mitin en Villa Elisa, Paraguay, el miércoles 26 de abril de 2023. Las elecciones generales de Paraguay están programadas para el 30 de abril. (AP Foto/Jorge Saenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Efraín Alegre, candidato presidencial de la coalición Concertación, llega a su mitin de clausura de campaña en Asunción, Paraguay, el jueves 27 de abril de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz)

Aníbal Franco, a la derecha, un reparador de calzado de 88 años, trabaja en su pequeño taller en el Mercado 4 en Asunción, Paraguay, el jueves 27 de abril de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz)