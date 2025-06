AP Explica: El despliegue de la Guardia Nacional y los marines por protestas en Los Ángeles

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los 700 infantes de Marina llegaron al área de Los Ángeles, pero hasta la tarde del martes no habían sido llamados a responder a las protestas y sólo estaban allí para proteger a funcionarios y propiedades federales, dijo el comandante del Cuerpo de Infantería de Marina.

Aparentemente es la primera vez en varias décadas que se activa a la Guardia Nacional de un estado sin que su gobernador lo solicite. Trump dijo en una publicación en redes sociales que la ciudad habría quedado "completamente destruida" si él no hubiera enviado a los miembros de la Guardia Nacional a la ciudad durante el fin de semana.

La alcaldesa Karen Bass atribuyó el desorden en algunas de las protestas de Los Ángeles directamente al gobierno de Trump, diciendo el martes que no había "nada aquí que justificara la intervención federal".

“La gente me ha preguntado qué van a hacer los infantes de Marina cuando lleguen aquí. Esa es una buena pregunta. No tengo idea”, comentó en una conferencia de prensa, enfatizando que no se tolerará la violencia y el saqueo por parte de los manifestantes y que la ciudad estaba considerando imponer un toque de queda.

También criticó a Trump por insinuar que fue la Guardia Nacional, y no la policía local, la que sofocó la violencia que sí ocurrió, señalando que Trump hizo la afirmación en un tuit el sábado por la noche, pero que las primeras tropas de la Guardia Nacional no llegaron sino hasta el domingo.

“Si quieren saber qué está haciendo la Guardia Nacional, pasen por el edificio federal. Están apostados en el edificio federal protegiendo el edificio”, señaló. “No están haciendo control de multitudes ni nada por el estilo. Así que no sé cómo podría decir que la Guardia Nacional es quien salvó el día. Quien salvó el día fueron nuestras agencias locales de policía”.

Bass también indicó que los 134 millones de dólares que el Pentágono dijo que costaba desplegar tropas en Los Ángeles se habrían utilizado mejor para ayudar a la ciudad a prepararse para la Copa del Mundo del próximo año.

El gobernador presentó el martes una moción de emergencia para impedir que el gobierno de Trump utilice a la Guardia Nacional y a los infantes de Marina para colaborar en redadas migratorias.

La moción incluyó una declaración de Paul Eck, abogado general adjunto del Departamento Militar de California. Eck dijo que se le ha informado al departamento que el Pentágono planea ordenar a la Guardia Nacional de California que comience a proporcionar apoyo para las redadas migratorias. Ese apoyo incluiría mantener perímetros seguros alrededor de las áreas donde se están llevando a cabo redadas y cerrar las calles para los agentes de inmigración.

Los miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados originalmente para proteger edificios federales.

Trump y Newsom han estado enfrentados por las redadas migratorias y las protestas. El presidente y su zar fronterizo, Tom Holman, han intercambiado pullas con el gobernador sobre la posibilidad de arrestar a Newsom si interfiere con los operativos federales de inmigración.

"Lo haría si fuera Tom. Creo que es genial", dijo Trump.

Newsom respondió en una publicación en X que "el presidente de Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Este es un día que yo esperaba no ver nunca en Estados Unidos".

El gobernador calificó la presencia de tropas en las calles de Los Ángeles como "ilegal e inmoral", y escribió: "Esto no lo hace por la seguridad pública. Es para alimentar el ego de un presidente peligroso".

En una publicación el lunes, Newsom calificó el despliegue de los infantes de Marina como "un abuso flagrante de poder" y dijo que los funcionarios demandarían para detenerlo.

"Los infantes de Marina de Estados Unidos sirven a un propósito valioso para este país: defender la democracia. No son peones políticos", escribió Newsom. "Los tribunales y el Congreso deben actuar. El sistema de controles y contrapesos se está desmoronando".

El centro de Los Ángeles estaba bastante tranquilo el martes por la mañana, y los efectivos de la Guardia Nacional superaban en número a los manifestantes. Varios miembros de la Guardia Nacional estaban apostados con armas largas y porras frente al Centro de Detención Metropolitano, una cárcel federal donde están detenidos algunos inmigrantes. Los conductores que pasaban ocasionalmente les tocaban la bocina o los increpaban, sin obtener respuesta. Equipos de noticias esperaban al otro lado de la calle la posible llegada de los infantes de Marina.

Por lo demás, había pocas señales del tumulto que había sacudido la ciudad en las noches recientes, aparte de los grafitis en varios edificios: "Abolir el ICE", "Amerikkka" y eslóganes obscenos dirigidos a Trump y a las fuerzas de seguridad federales.

Las manifestaciones del lunes fueron menos estridentes que las del domingo: miles de personas asistieron pacíficamente a una manifestación en el Ayuntamiento para denunciar el arresto del líder sindical David Huerta el viernes, quien protestaba contra las redadas migratorias, y cientos se manifestaron frente al Centro de Detención Metropolitano. Las protestas han sido impulsadas por la ira por el aumento en los arrestos de inmigrantes, que los críticos dicen están destrozando a las familias.

Las protestas fueron provocadas por la batida migratoria de Trump en la zona. Comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles antes de extenderse el sábado a Paramount y la vecina Compton.

Agentes federales arrestaron a inmigrantes en el distrito de la moda de Los Ángeles, en un estacionamiento de Home Depot y en varios otros lugares el viernes. Al día siguiente, se estaban organizando en una oficina del Departamento de Seguridad Nacional cerca de otro Home Depot en Paramount, lo que atrajo a manifestantes que sospechaban de otra redada. Las autoridades federales dijeron más tarde que no hubo operativos migratorios en ese Home Depot.

Los manifestantes intentaron bloquear vehículos de la Patrulla Fronteriza arrojando piedras y trozos de cemento. En respuesta, agentes con equipo antidisturbios lanzaron gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y munición de pimienta.

El recuento semanal de arrestos de inmigrantes en el área de Los Ángeles superó los 100, informaron autoridades federales. Muchos también han sido arrestados mientras protestaban.

Las protestas por las redadas migratorias han estado ocurriendo en ciudades grandes de todo el país, incluso el martes, aunque ninguna ha alcanzado la escala de las de Los Ángeles.

Cientos de manifestantes organizados por el comité local del Partido por el Socialismo y la Liberación en Austin, Texas, se reunieron el lunes cerca del Capitolio estatal antes de dirigirse hacia el edificio federal que alberga una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las autoridades al parecer usaron irritantes químicos para dispersar a una multitud, y el jefe de policía de la ciudad dijo el martes que cuatro agentes resultaron heridos durante las protestas, incluidos tres que fueron golpeados por piedras que les arrojaron.

En Dallas, cientos de personas se manifestaron en un puente de la ciudad durante horas antes de que la policía determinara que la manifestación era "ilegal". La policía dijo que una persona fue arrestada y que se estaban presentando cargos.

En Omaha, Nebraska, las autoridades de inmigración allanaron al menos una planta procesadora de carne el martes, lo que provocó pequeñas protestas. No estaba claro cuántos trabajadores habrían sido detenidos.

Las manifestaciones desde Boston hasta Seattle han variado desde concentraciones afuera de edificios de oficinas federales o capitolios estatales, y marchas por vecindarios del centro. Se planean manifestaciones "No Kings" contra Trump en todo el país el sábado para coincidir con el desfile militar programado del presidente en Washington, D.C.

Los periodistas de The Associated Press Michael Casey en Boston; Jesse Bedayn en Denver; Jason Dearen en Los Ángeles; Rio Yamat en Las Vegas; Josh Funk en Omaha, Nebraska; Maryclaire Dale en Filadelfia; Amy Taxin en Santa Ana, California; Martha Bellisle en Seattle; Kate Payne en Tallahassee, Florida; y Lolita C. Baldor en Washington contribuyeron a este despacho.

