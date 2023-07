AP EXPLICA: Corte de Constitucionalidad frena el proceso electoral en Guatemala. Qué sigue ahora

Personas se reúnen fuera de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, donde se lleva a cabo una sesión para examinar denuncias presentadas por varios partidos políticos sobre irregularidades en los comicios generales del 25 de junio, el sábado 1 de julio de 2023 en la Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved