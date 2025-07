Amnistía acusa a Israel y al sistema de ayuda de usar el hambre para cometer genocidio en Gaza

Palestinos, algunos de ellos armados, trasladan el cuerpo de Farouq Khattab, de 29 años, que murió en un ataque del ejército israelí en la Franja de Gaza, durante su funeral en Deir al-Balah, el 2 de julio de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved