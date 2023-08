Amenazas y extorsiones regresan contra productores de limón en México

ARCHIVO - Un trabajador descarga limones en una planta empacadora en la localidad de La Ruana, en el estado de Michoacán, México, el 6 de noviembre de 2012. Las extorsiones de grupos delictivos contra productores limoneros se han reanudado en Michoacán, dicen agricultores afectados en agosto de 2023. (AP Foto/Dario Lopez-Mills, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.