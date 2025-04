Alianza política que perdió elecciones en Ecuador presenta reclamos a más de 1.700 actas de votación

The Associated Press

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa Lavinia Valbonesi en el Palacio de Carondelet en la ceremonia de cambio de la guardia presidencial en Quito, Ecuador, el martes 15 de abril de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) The Associated Press

La Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, cuestionó que en 343 actas electorales no coinciden las firmas del presidente y secretario de la junta electoral, en otras 171 no consta la firma del secretario, en 780 no están las firmas ni del presidente ni del secretario y en 435 no coinciden los resultados numéricos.