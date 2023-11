Alcaldesa de París pide a votantes aumentar la tarifa de estacionamiento

ARCHIVO - Vista del tráfico en la avenida Champs Elysées, París, 7 de mayo de 2020. La alcaldesa de París dice que hay demasiadas camionetas en la ciudad y pide a los votantes que aprueben un aumento a la tarifa de estacionamiento a partir del 4 de febrero de 2024. (AP Photo/Christophe Ena, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.