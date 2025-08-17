Air Canada sigue en tierra luego que sindicato de sobrecargos rechaza orden de volver a trabajar

Un mostrador de equipaje de Air Canada luce vacío durante la huelga de sobrecargos de la aerolínea, el sábado 16 de agosto de 2025, en el Aeropuerto Internacional Montreal-Trudeau, en Montreal. (Graham Hughes/The Canadian Press vía AP) Copyrighted

La Junta de Relaciones Industriales de Canadá le ordenó al personal de la aerolínea volver a laborar antes de las 2 de la tarde del domingo, luego de que el gobierno intervino y Air Canada indicara que planeaba reanudar los vuelos el domingo por la noche.

Ahora la aerolínea más grande del país dice que reanudará sus servicios el lunes por la noche. Air Canada indicó en un comunicado que el sindicato le “ordenó ilegalmente a sus miembros asistentes de vuelo desacatar una directriz de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá”.

“Nuestros miembros no van a regresar al trabajo”, manifestó Mark Hancock, presidente nacional del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, afuera del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. “Estamos diciendo no”.

Hancock destrozó una copia de la orden de regreso al trabajo frente a la terminal de salidas del aeropuerto, donde los miembros del sindicato protestaban el domingo por la mañana. Dijo que tampoco regresarán a laborar el martes.

Los asistentes de vuelo coreaban: “No me culpes a mí, culpa a Air Canada”.

“Al igual que muchos canadienses, la ministra está monitoreando esta situación de cerca. La Junta de Relaciones Industriales de Canadá es un tribunal independiente", señaló Jennifer Kozelj, portavoz de la ministra de Empleo y Familias, Patty Hajdu, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Hancock agregó que “todo el proceso ha sido injusto” y que el sindicato impugnará lo que dice es una orden inconstitucional.

Menos de 12 horas después de que los trabajadores abandonaran sus puestos de trabajo, Hajdu ordenó que los 10.000 asistentes de vuelo regresaran a laborar, haciéndoles notar que no es el momento de correr riesgos con la economía del país, y poniendo de relieve los aranceles sin precedentes que Estados Unidos ha impuesto a Canadá. Hajdu remitió el caso a la JRIC.

La aerolínea informó que la junta canadiense extendió el plazo del contrato colectivo de trabajo existente hasta que un árbitro determine uno nuevo.

El cierre de Air Canada el sábado en la madrugada estaba afectando a unas 130.000 personas al día. La empresa opera unos 700 vuelos diarios.

La turista Mel Durston del sur de Inglaterra trataba de aprovechar al máximo su viaje por Canadá. Pero dijo que ya no tiene forma de continuar con él.

“Queríamos ir a ver las Montañas Rocosas, pero puede que no logremos ir debido a esto”, lamentó Durston. “Podríamos tener que regresar directamente".

James Hart y Zahara Virani estaban de visita en Toronto desde Calgary, Alberta, para lo que pensaban sería un fin de semana divertido. Pero terminaron pagando 2.600 dólares canadienses (1.880 dólares) para volar con otra aerolínea en un día posterior luego de que su vuelo de Air Canada fuera cancelado.

“Es un poco frustrante y estresante, pero al mismo tiempo, no culpo a los asistentes de vuelo en absoluto”, expresó Virani. “Lo que están pidiendo no es para nada irrazonable".

Los sobrecargos abandonaron sus puestos de trabajo aproximadamente a la 1 de la madrugada del sábado, tiempo del Este de Estados Unidos. Más o menos a esa hora, Air Canada informó que comenzaría a bloquear el acceso de los asistentes de vuelo a los aeropuertos.

La enconada disputa contractual se intensificó el viernes cuando el sindicato rechazó la solicitud previa de Air Canada de entrar a un arbitraje laboral dirigido por el gobierno, el cual permite que un mediador externo decida las condiciones de un nuevo contrato.

El año pasado, el gobierno obligó a los dos principales ferrocarriles del país a someterse a un arbitraje con su sindicato durante un paro laboral. El sindicato de los trabajadores ferroviarios presentó una demanda, argumentando que el gobierno elimina el poder de negociación sindical.

Hajdu sostuvo que el gobierno del Partido Liberal no está en contra de los sindicatos, y señaló que es evidente que ambos bandos se encuentran en un punto muerto.

Los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados serán elegibles para solicitar un reembolso completo a través del sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea, según Air Canada.

La empresa indicó que también ofrecerá opciones de viaje alternativas a través de otras aerolíneas canadienses y extranjeras, en la medida de lo posible. Sin embargo, advirtió que no podía garantizar una nueva reservación inmediata porque los vuelos en otras aerolíneas ya están llenos “debido al apogeo de los viajes de verano”.

Air Canada y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos han estado en conversaciones contractuales durante unos ocho meses, pero aún no alcanzan un acuerdo tentativo. Ambas partes han dicho que siguen muy en desacuerdo en el tema de los pagos y el trabajo no remunerado que los aeromozos realizan cuando los aviones no están en el aire.

La última oferta de la aerolínea incluía un aumento del 38% en la compensación total, incluidas prestaciones y pensiones, a lo largo de cuatro años, que, según dijo, “habría hecho que nuestros asistentes de vuelo fueran los mejor remunerados en Canadá”.

Pero el sindicato se opuso, diciendo que el aumento propuesto del 8% en el primer año era insuficiente debido a la inflación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press