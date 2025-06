Advierten que bebés en Gaza podrían morir si no se recibe más alimento infantil; culpan a Israel

Seham Fawzy Khodeir observa a su hijo, Hisham, que nació prematuramente y sólo ha vivido unos días, dentro de una incubadora en la unidad de terapia intensiva para recién nacidos del hospital Nasser, el jueves 19 de junio de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mariam Dagga) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.