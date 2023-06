Actor Pedro Pascal, economista Ajay Banga están en la lista de Grandes Inmigrantes de Carnegie

ARCHIVO - Pedro Pascal arriba a la alfombra roja para la serie "The Last Of Us", 28 de abril de 2023 en Los Ángeles. Pascal está en la lista de Grandes Inmigrantes de la Corporación Carnegie, anunciada el miércoles 28 de junio de 2023 en Nueva York. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, File) 2023 Invision