Activista rescata miles de abejas en casas, parques y cementerios de la capital de Perú

El apicultor y rescatista Alfredo Santiago retira una colonia de abejas del jardín de una casa en Lima, Perú, el miércoles 27 de noviembre de 2024. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El rescatista de abejas Alfredo Santiago retira una colonia de abejas del jardín de una casa en Lima, Perú, el miércoles 27 de noviembre de 2024. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El apicultor y rescatista Alfredo Santiago retira una colonia de abejas del jardín de una casa en Lima, Perú, el miércoles 27 de noviembre de 2024. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El apicultor Alfredo Santiago, quien también rescata abejas, usa un ahumador de abejas antes de abrir una colmena, en el patio de su casa, en las afueras de Lima, Perú, el viernes 29 de noviembre de 2024. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved