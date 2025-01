Abuelas de Plaza de Mayo identifica al nieto 139: una mujer apropiada por militares

Estela de Carlotto, centro izquierda, presidenta del grupo argentino de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, ofrece una conferencia de prensa para anunciar que la organización ha identificado y localizado a la persona número 139 que desapareció cuando era niña durante la dictadura de 1976 a 1983 en Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de enero de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved