Abre un centro internacional para exigir responsabilidades por la agresión de Rusia en Ucrania

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, mira durante una conferencia de prensa en La Haya, Holanda, el lunes 3 de julio de 2023, por la apertura de un centro que aspira a procesar el crimen de agresión rusa contra Ucrania en La Haya, en un centro internacional para llevar ante la justicia a los líderes responsables de la invasión.