Abogado: trabajador destapaba inodoro, no ayudó en fuga en Nueva Orleans

La cárcel Orleans Parish en Nueva Orleans el 16 de mayo del 2025. (Brett Duke /The Advocate via AP)

"Me parece obvio que llenar el inodoro, obstruir el inodoro, era parte del plan de los fugitivos", afirmó el abogado Michael Kennedy. "Sabrían que quien fuera el encargado de mantenimiento tendría que cerrar el agua... porque se estaba desbordando".

Williams le dijo a las fuerzas del orden durante una entrevista que un recluso lo había amenazado con "apuñalarlo" si no cerraba el agua, según autoridades.

Las autoridades sostienen que Williams tuvo muchas oportunidades no solo de reportar la amenaza, sino también el plan de escape. Afirmaron que debido a que Williams cerró el agua, los reclusos pudieron hacer su escape.

"Esto fue claramente parte de un plan orquestado", expresó Kennedy. "Él no fue más que la herramienta que usaron para cerrar el agua, lo cual sabían que tendría que suceder después de obstruir el inodoro".

Añadió que la celda con el inodoro obstruido era para reclusos discapacitados y nunca debería haber estado en uso. "Nadie debería haber estado en esta celda para empezar", aseveró. "La celda debería haber estado cerrada, es para reclusos discapacitados".

Kennedy abordó las declaraciones de las autoridades de que su cliente fue amenazado para ayudar en la fuga.

"No estaba al tanto de que iba a haber una fuga", indicó Kennedy. "No estaba conspirando con ellos. No tenía conocimiento de que estaba siendo utilizado".

Antoine Massey, quien se acercó a Williams y dijo que lo "apuñalaría" mientras hacía su trabajo de mantenimiento, estaba "solo hablando por hablar" y no intimidando al plomero, aseguró Kennedy.

"Todos parecen estar centrándose en eso, diciendo que actuó por miedo. No", dijo Kennedy. "Sí, alguien dijo que lo apuñalaría. No lo dijo de una manera particularmente amenazante, lo dijo n más como un comentario al margen".

Kennedy dijo que solo pudo reunirse con Williams durante unos 30 minutos. No le preguntó a Williams si había terminado de desatascar el inodoro, si volvió a abrir el agua o cuánto tiempo estuvo dentro de la celda.

Williams no sabía el nombre del oficial que le dijo que arreglara el inodoro obstruido, indicó Kennedy.

Williams está preocupado por su seguridad y su futuro, aseguró el abogado. Está detenido en una instalación diferente en una parroquia separada.

"Está en la cárcel como recluso en lugar de como empleado por primera vez", dijo Kennedy. "Su antiguo empleador de cinco años claramente lo está echando a los leones".

"Está preocupado por todo. Sería una locura no estarlo", agregó Kennedy.

