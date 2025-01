A la sombra del dictador que hizo desaparecer a cientos, un paraguayo sigue en su búsqueda

ARCHIVO - El senador paraguayo Luis Alberto Wagner con varios documentos encontrados recientemente en el sótano de la sede del Ministerio de Interior en Asunción, Paraguay, el 31 de octubre de 2008. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo) AP2008

Celsa Ramírez, expresa política en la dictadura de Stroessner, toca el arpa en su jardín en Ita, Paraguay, el viernes 22 de noviembre de 2024. Ramírez, antigua militante del Partido Comunista, estuvo encarcelada entre 1975 y 1978 y aún busca a su marido desaparecido. (AP Foto/Jorge Sáenz)

ARCHIVO - Antiguos detenidos reaccionan ante la sentencia a 30 años de cárcel para el comisionado de policía retirado Eusebio Torres por torturas a detenidos durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, en la Palacio de Justicia en Asunción, Paraguay, el 20 de febrero de 2024. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo)

ARCHIVO - Una imagen del líder comunista Miguel Ángel Soler, que desapareció en 1975 durante la dictadura de Stroessner, proyectada en un edificio de Asunción, Paraguay, el 9 de febrero de 2017. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo)

ARCHIVO - Rogelio Goiburu, integrante de la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay, mira los huesos de un esqueleto encontrado en una excavación en los cuarteles de las Fuerzas Especiales de la Policía en Asunción, Paraguay, el 19 de marzo de 2013. El padre de Goiburu, opositor a la dictadura de Stroessner, desapareció en 1977. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo)

ARCHIVO - Los pies de lo que queda de una estatua del exdictador el general Alfredo Stroessner, que fue retirada hace décadas del monumento a la Paz Victoriosa, en el cerro Lambaré en Asunción, Paraguay, el 14 de agosto de 2024. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo)

Rogelio Goiburu, director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, en una entrevista en Asunción, Paraguay, el martes 29 de octubre de 2024. El padre de Goiburu, opositor de la dictadura de Stroessner, desapareció en 1977. (AP Foto/Jorge Sáenz)

Varias piezas de una estatua del dictador el general Alfredo Stroessner forman parte de un monumento del artista fallecido Carlos Colombino en la plaza de los Desaparecidos en Asunción, Paraguay, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Jorge Sáenz)

Rogelio Goiburu, director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de Paraguay, en su intervención en una reunión por las celebraciones del Día de la Democracia, en la plaza de los Desaparecidos en Asunción, Paraguay, el miércoles 15 de enero de 2025. El padre de Goiburu, un opositor a la dictadura de Stroessner, desapareció en 1977. (AP Foto/Jorge Sáenz)

Federico Tatter con una foto de su padre, que fue detenido y desaparecido en Argentina en 1976 durante la dictadura de Stroessner en Paraguay, en una entrevista en la Academia Militar en Asunción, Paraguay, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Jorge Sáenz)

Federico Tatter, cuyo padre fue detenido y desaparecido en Argentina en 1976 durante la dictadura paraguaya de Stroessner, habla durante una entrevista en su casa en Asunción, Paraguay, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Jorge Saenz)

ARCHIVO - Los restos de un esqueleto medio enterrado encontrados en el Cuartel del Grupo Especializado Antidisturbios de la Policía Nacional en Asunción, Paraguay, el 9 de noviembre de 2011. (AP Foto/Jorge Sáenz, Archivo)

Rosa María Ortiz en una entrevista en Asunción, Paraguay, el martes 29 de octubre de 2024. Ortiz cuenta que solía visitar el principal centro de detenidos de la ciudad para ver quién había sido capturado y para ello mentía a la persona al mando diciendo que la había enviado el obispo. (AP Foto/Jorge Sáenz)