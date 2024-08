A bordo de las trajineras de Xochimilco, la reliquia de San Judas Tadeo sigue de visita por México

Los fieles saludan a una camioneta que transporta la reliquia de San Judas Tadeo a su llegada a la iglesia de San Cristóbal Mártir como parte de una gira nacional en San Cristóbal Texcalucan, México, el miércoles 7 de agosto de 2024.. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una reliquia de San Judas Tadeo es transportada en una urna de vidrio en una trajinera a través de los canales de Xochimilco, Ciudad de México, el domingo 11 de agosto de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre sostiene una imagen de San Judas Tadeo durante una visita de la reliquia de San Judas Tadeo a la iglesia de San Cristóbal Mártir como parte de una gira nacional en San Cristóbal Texcalucan, México, el miércoles 7 de agosto de 2024.. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una reliquia de San Judas Tadeo es transportada en una urna de vidrio en una trajinera a través de los canales de Xochimilco, Ciudad de México, el domingo 11 de agosto de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los devotos observan cómo se transporta una reliquia de San Judas Tadeo en una urna a través de los canales de Xochimilco, Ciudad de México, el domingo 11 de agosto de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una reliquia de San Judas Tadeo es transportada en una urna de vidrio en una trajinera a través de los canales de Xochimilco, Ciudad de México, el domingo 11 de agosto de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los devotos hacen fila para ver una reliquia de San Judas Tadeo mientras atraviesa los canales de Xochimilco, Ciudad de México, el domingo 11 de agosto de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un devoto sostiene un muñeco del Dr. Simi vestido con la ropa de San Judas Tadeo durante la procesión de una reliquia del santo en Xochimilco, Ciudad de México, el domingo 11 de agosto de 2024.. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer sostiene imágenes de San Judas Tadeo después de ser bendecida durante una visita de las reliquias de San Judas Tadeo a la iglesia de San Cristóbal Mártir como parte de una gira nacional en San Cristóbal Texcalucan, México, el miércoles 7 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Genaro Santiago lanza un fuego artificial en preparación de la llegada de las reliquias de San Judas Tadeo a la iglesia de San Cristóbal Mártir como parte de una gira nacional en San Cristóbal Texcalucan, México, el miércoles 7 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer toca una urna que contiene la reliquia de San Judas Tadeo durante su visita a la iglesia de San Cristóbal Mártir como parte de una gira nacional en San Cristóbal Texcalucan, México, el miércoles 7 de agosto de 2024.. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved