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Multitud asiste a primera audiencia por colapso de techo de una discoteca dominicana

SANTO DOMINGO (AP) — Los propietarios de una discoteca cuyo techo se derrumbó y mató a más de 230 personas en la capital de República Dominicana hace casi un año comparecieron ante un tribunal el lunes para su primera audiencia.

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del club nocturno Jet Set, están acusados de homicidio involuntario y de agresión y lesiones involuntarias. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta dos años de prisión.

El juez se presentó, pero pospuso la audiencia hasta el 6 de abril.

Abogados de las familias abarrotaron la sala. Cuando los hermanos se retiraban, un grupo de personas gritó: “¡malditos!” y “¡asesinos, asesinos los dos,!”

El derrumbe del 8 de abril sacudió al país: 236 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, cuando las autoridades trabajaban frenéticamente durante días para llegar hasta quienes estaban bajo los escombros.

El Ministerio Público afirma que cuenta con cientos de pruebas que vinculan a los hermanos con el derrumbe.

Portavoces de los hermanos Espaillat no respondieron de momento a una solicitud de comentarios. Los hermanos fueron arrestados más de dos meses después del incidente.

Los fiscales han acusado a los Espaillat de intentar intimidar o manipular a empleados. Antonio Espaillat es considerado un poderoso empresario, propietario de centros de entretenimiento de alto nivel y de decenas de emisoras de radio locales.

Cientos de personas estaban en la discoteca cuando el techo se desplomó, cuando asistían a un concierto del cantante Rubby Pérez, quien figuró entre las víctimas. Entre los demás estaban Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi y hermana del pelotero de Grandes Ligas Nelson Cruz, y el exlanzador de la MLB Octavio Dotel, quien fue sacado de entre los escombros pero murió en un hospital.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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