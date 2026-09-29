Muller no está listo para retirarse y renueva con Whitecaps de Vancouver

El jugador de los Whitecaps de Vancouver, Thomas Müller (13), celebra tras anotar un gol contra el D.C. United durante la segunda mitad de un partido de fútbol de la MLS, en Vancouver, Columbia Británica, el 26 de septiembre de 2026. (Jacob Mallari/The Canadian Press vía AP) AP

Los Whitecaps de Vancouver anunciaron el martes que el club ha firmado con la gran figura del fútbol alemán una extensión de contrato hasta la “temporada sprint” de 2027 de la MLS.

La temporada sprint está programada para disputarse de febrero a mayo de 2027, antes de que la liga cambie al calendario internacional de verano a primavera en julio de 2027.

“Hasta ahora ha sido un viaje increíble. Es realmente divertido estar con este equipo, con esta gente y con el club”, manifestó Muller en un video difundido por los Whitecaps. “Y mi cuerpo todavía está bien.

“Simplemente siento que es muy divertido estar en el campo, semana tras semana. Cada día de partido es un buen día para mí. Y queremos alcanzar nuestros objetivos”.

Para concretar la extensión, Muller, de 37 años, tuvo que evaluar cómo se sentía su cuerpo y si podía soportar físicamente otra temporada, señaló el director general y director deportivo de los Whitecaps, Axel Schuster.

“Es lo suficientemente inteligente como para decir: ‘No quiero estar un día en el campo y que la gente diga: ‘Deberías haber parado’’”, comentó Schuster. “No necesita eso. Tuvo una carrera enorme. Podría haberse retirado antes de venir a Vancouver, y puede retirarse al final de cualquier temporada, y todos estarán contentos. Y no quiere jugar más allá de ese momento”.

Muller firmó con Vancouver en agosto de 2025 tras 17 temporadas con el Bayern Múnich, donde anotó 250 goles en todas las competiciones.

El mediocampista ha seguido siendo una fuerza dominante en la MLS, con 16 goles y 11 asistencias en 29 partidos de temporada regular.

Ha disputado 45 encuentros en todas las competiciones con los Whitecaps, aportando 19 goles y 12 asistencias en el proceso, y fue nombrado All-Star de la MLS este verano.

Antes de unirse a los Whitecaps, Muller condujo al Bayern a 13 campeonatos de liga y 33 títulos en total.

También ganó el Mundial de 2014 con Alemania, al marcar cinco goles en el torneo, y se llevó la Bota de Oro del Mundial de 2010 en Sudáfrica, al terminar con cinco goles y tres asistencias.

Muller afirmó que aún no ha terminado.

“De verdad valoro estar aquí, persiguiendo títulos con este equipo, especialmente la MLS Cup”, expresó. “Y el viaje continúa. Pero eso no significa que vayamos a tomárnoslo con calma este año. Pero tenemos otra bala”.

Con Muller en sus filas, el club ganó el título de la Conferencia Oeste de la MLS la temporada pasada y llegó a su primera final de la MLS Cup, en la que cayó 3-1 ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Vancouver se ha mantenido cerca de la cima de la clasificación de la liga esta temporada y actualmente ocupa el primer lugar de la Conferencia Oeste con marca de 15-6-5.

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FUENTE: AP