Mujeres establecen récords mundiales de marcha en prueba inaugural en el Campeonato Europeo

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La española María Pérez gana el medio maratón de caminata en el Campeonato Europeo en Birmingham, Inglaterra el sábado 15 de agosto del 2026. (AP Foto/Morgan Harlow) AP

La española María Pérez se llevó el oro en la marcha de medio maratón al terminar en 1 hora, 30 minutos y 6 segundos. Unas dos horas después, la italiana Sofia Fiorini, de 21 años, ganó el título de la marcha de maratón al cruzar la meta en 3:15.11.

Ambas marcas constituyen nuevos récords mundiales en disciplinas que se convirtieron en distancias oficiales apenas en enero, informó el organismo rector World Athletics.

“World Athletics fijó 1:30:30 como el estándar de rendimiento requerido para el récord mundial inaugural femenino de medio maratón y 3:17:00 para el récord mundial femenino de maratón”, explicó World Athletics.

“Pérez superó el primero por 24 segundos y Fiorini el segundo por 1:49, lo que las convierte en las primeras poseedoras oficiales del récord mundial en las dos distancias”, añadió el organismo rector.

Ambos récords mundiales están sujetos a las ratificaciones habituales.

Pérez, de 30 años, también posee el récord mundial de marcha atlética de 35 kilómetros.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP