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Mujer de Massachusetts acusada de matar a sus hijos en disputa por custodia

Una mujer de Massachusetts que buscaba la custodia de sus dos hijos pequeños en un divorcio está acusada de matarlos en su casa, según las autoridades y registros judiciales.

La Policía Estatal de Massachusetts emitió una orden de arresto el sábado en la que acusa a Janette MacAusland, de 49 años y residente de Wellesley, de dos cargos de asesinato por las muertes de sus hijos, Kai, de 7 años, y Ella, de 6. MacAusland está detenida en Vermont, donde debe comparecer el lunes ante el tribunal de Bennington por un cargo de evasión de la justicia, mientras las autoridades buscan que sea devuelta a Massachusetts.

La investigación comenzó la noche del viernes, cuando la Policía de Wellesley recibió una llamada de la policía de Vermont solicitando una verificación de bienestar de familiares en una vivienda de Wellesley. La policía encontró a los niños muertos.

Los registros muestran que Samuel MacAusland solicitó el divorcio en octubre, tras nueve años de matrimonio, y pidió la custodia de los niños y la vivienda. Janette MacAusland presentó posteriormente una contrademanda en la que también solicitó la custodia y la vivienda. El 16 de abril, presentaron una moción conjunta en la que acordaron que un tercero neutral investigara e hiciera recomendaciones sobre la custodia, y el 21 de abril se designó a un tutor ad litem.

No se disponía de información sobre el caso penal el domingo, incluido si MacAusland está representada por un abogado. No fue posible contactar a los abogados que representan a ambos MacAusland.

Los niños estaban en kínder y segundo grado en la Escuela Primaria Schofield, donde habrá consejeros el lunes para brindar apoyo. En un comunicado la noche del sábado, el superintendente David Lussier pidió a la comunidad que mantenga a la familia en sus pensamientos y oraciones.

“Esta es una pérdida inimaginable que se sentirá profundamente no solo en Schofield, sino en toda nuestra comunidad”, declaró Lussier.

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Ramer reportó desde Concord, Nueva Hampshire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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