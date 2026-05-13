Mueren cuatro soldados tras ataque con explosivos de disidencia de FARC en el sureste de Colombia

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Los explosivos habrían sido activados en medio de una “acción ofensiva” del ejército contra la disidencia “Jorge Suárez Briceño”, que forma parte de las facciones que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Estado en 2016.

A causa de la explosión también resultaron heridos tres soldados que fueron evacuados de la zona rural de San José del Guaviare, donde ocurrió el ataque. El ejército no detalló la gravedad de las heridas que sufrieron.

“Expresamos nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros #HéroesPorSiempre”, indicó el ejército en la red social X.

La fuerza indicó que, tras el ataque, continuaron con las operaciones militares para “ubicar a los responsables de este hecho y seguir afectando” al grupo armado ilegal.

La estructura “Jorge Suárez Briceño” integra la disidencia liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, que sostuvo negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro como parte de su política de diálogo con grupos armados y bandas urbanas.

Sin embargo, en abril Petro dejó en vilo las negociaciones con alias “Calarcá” tras cuestionar su voluntad de paz luego de ataques contra la fuerza pública.

FUENTE: AP