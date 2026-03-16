Mueren al menos 8 mujeres en derrumbe de techo en centro de pagos sociales en Pakistán

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El techo cedió por el peso de la multitud, después que el dueño de la tienda pidiera a algunas de las más de 100 mujeres que se subieran al techo cuando otras permanecían dentro del local, explicó el rescatista Ashiq Mahmood.

Las mujeres, en Rahim Yar Khan, un distrito de la provincia de Punjab, se habían reunido para recibir ayuda financiera antes del Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes musulmán de ayuno del Ramadán.

El Programa de Apoyo a los Ingresos Benazir, que lleva el nombre de la ex primera ministra Benazir Bhutto —asesinada en un ataque con armas de fuego y explosivos en 2007—, entrega asistencia en efectivo a millones de familias de bajos ingresos, muchas de ellas encabezadas por mujeres. En el marco del programa, las familias que cumplen los requisitos reciben 13.000 rupias (unos 45 dólares) en pagos trimestrales.

En Pakistán, a veces se producen aglomeraciones y estampidas durante el Ramadán, cuando organismos gubernamentales, organizaciones benéficas y empresas distribuyen alimentos y dinero a familias pobres. En 2023, al menos 11 mujeres y niños murieron en una estampida en un centro de distribución de alimentos y efectivo durante el Ramadán en Karachi, después que cientos de personas se aglomeraran para recoger la ayuda fuera de una fábrica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP