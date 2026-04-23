Mueren al menos 17 migrantes somalíes en naufragio frente a Argelia

El embajador Yusuf Ahmed Hassan declaró a medios estatales somalíes que padres angustiados se pusieron en contacto con él en busca de información sobre sus familiares desaparecidos. Entre las víctimas hay 12 hombres y cinco mujeres que se ahogaron cuando su embarcación volcó cuando intentaban el viaje, a menudo peligroso, hacia Europa.

Hassan indicó que luego se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia, que le informó que un grupo de migrantes africanos había muerto en una provincia costera a unos 100 kilómetros (60 millas) al oeste de la capital, Argel.

El embajador señaló que viajó a la ciudad argelina de Bou Ismail a primera hora del jueves y llegó alrededor de las 6:00 de la mañana

La ruta entre el norte de África y España es una de varias utilizadas habitualmente por migrantes que buscan llegar a Europa, y a menudo implica embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar.

Los naufragios son frecuentes a lo largo de estas rutas, particularmente en los corredores del Mediterráneo occidental y del Atlántico, donde miles de migrantes arriesgan la vida cada año al huir de conflictos, pobreza y penurias relacionadas con el clima.

Los migrantes somalíes están entre quienes cada vez más emprenden este tipo de travesías, impulsados por la inseguridad, las limitadas oportunidades económicas y las prolongadas condiciones de sequía en su país.

Las autoridades argelinas aún no han difundido todos los detalles sobre la tragedia más reciente, incluido el número total de pasajeros a bordo o cómo volcó la embarcación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP