americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mueren 4 personas por inundaciones tras fuertes lluvias: gobernador de Kentucky

FRANKFORT, Kentucky, EE.UU. (AP) — Cuatro personas murieron por las inundaciones provocadas por tormentas eléctricas en Kentucky, informó el sábado el gobernador Andy Beshear, declarando el estado de emergencia ante la previsión de más lluvias.

Varios conductores maniobran a través de una inundación en West Parrish Avenue tras una fuerte lluvia, el sábado 27 de junio de 2026, in Owensboro, Kentucky. (Greg Eans/The Messenger-Inquirer vía AP)
Varios conductores maniobran a través de una inundación en West Parrish Avenue tras una fuerte lluvia, el sábado 27 de junio de 2026, in Owensboro, Kentucky. (Greg Eans/The Messenger-Inquirer vía AP) AP

El sábado estaban vigentes advertencias de inundaciones repentinas para distintas partes de Kentucky e Indiana en medio de fuertes precipitaciones, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La agencia señaló la tarde del sábado que en algunas zonas del suroeste de Indiana ya habían caído entre 10,6 y 25,4 centímetros (4 y 10 pulgadas) de lluvia, con posibilidad de más precipitaciones.

La oficina de Beshear indicó que se esperaban hasta 17,7 centímetros (7 pulgadas) de lluvia en diferentes partes de su estado hasta avanzada la noche.

El gobernador escribió en redes sociales que tres personas murieron en el condado de Madison y una en el condado de Jackson debido a las inundaciones.

“Se trata de un grave episodio de inundaciones, en el que los equipos ya han tenido que realizar múltiples rescates acuáticos de vehículos y viviendas en toda la mancomunidad”, afirmó Beshear en un comunicado. “A medida que continúe la lluvia intensa hasta avanzada la noche, necesitamos que la gente se mantenga alerta y evite conducir, especialmente después del anochecer, cuando la visibilidad es limitada”.

En el noroeste de Kentucky, a las afueras de Louisville, autoridades de manejo de emergencias del condado de Bullitt pidieron a los residentes de un camino rural que evacuaran como medida de precaución tras un deslizamiento de tierra en el terraplén de una presa. Indicaron que la presa se mantenía firme y que no había señales de un fallo inminente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la zona cayeron alrededor de 7,6 centímetros (3 pulgadas) de lluvia en los últimos dos días.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derruido tras un sismo, el jueves 25 de junio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

LO ÚLTIMO: Suben a 589 los muertos por los sismos en Venezuela, dice presidenta encargada

ARCHIVO - Un cliente se prepara para repostar en un Costco de Ridgeland, Mississippi, el martes 24 de mayo de 2022. (AP Foto/Rogelio V. Solis, Archivo)

Indicador de inflación en EEUU sube a máximo de tres años

Destacados del día

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Edificios antiguos y construcción deficiente hicieron a Venezuela vulnerable a terremotos

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter