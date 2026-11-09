Mueren 39 personas tras volcar un barco de migrantes frente a Senegal

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La embarcación, que salió de Saint-Louis, en el norte de Senegal, y se dirigía a la costa española, volcó el domingo mar adentro frente a la localidad de Kébémer, al norte de la capital, Dakar.

El Ministerio del Interior indicó el domingo que al menos 21 personas habían muerto y que los rescatistas buscaban posibles sobrevivientes. No precisó cuántas personas iban en la embarcación, pero se cree que varios pasajeros siguen desaparecidos.

Solo un pasajero fue rescatado con vida.

La embarcación seguía una ruta migratoria muy transitada por miles de jóvenes senegaleses que buscan mejores condiciones económicas. Viajan en canoas de madera sin cubierta durante unos 1287 kilómetros (800 millas) por el océano Atlántico para llegar a Europa. Los jóvenes afrontan un alto desempleo y pobreza mientras el país lidia con una crisis económica.

El presidente Bassirou Diomaye Faye ofreció condolencias y prometió tomar medidas enérgicas contra las redes detrás de los peligrosos cruces.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP