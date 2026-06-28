Mueren 3 bomberos y 2 resultan heridos cuando combatían incendios en la frontera de Colorado y Utah

Un helicóptero deja caer agua sobre el incendio Cottonwood cerca Beaver, Utah, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Noah Berger) AP

La agencia —creada a principios de este año para agilizar la extinción de incendios y la reducción del riesgo de fuego en tierras públicas— indicó que los bomberos formaban parte de una respuesta interinstitucional a los incendios Knowles y Gore el sábado.

“El Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos se une al Servicio Forestal del USDA en el duelo y en nuestro apoyo inquebrantable a los seres queridos que dejan. Su valentía, dedicación y sacrificio nunca serán olvidados”, indicó el organismo en un comunicado en Facebook.

La actividad de incendios forestales se ha intensificado en el oeste de Estados Unidos, ya que días consecutivos de clima caluroso, seco y ventoso han avivado las llamas en Utah, Arizona y otros lugares, mientras surgían nuevos incendios en toda la región.

El incendio más grande, el de Cottonwood, ardía en un terreno escabroso en el suroeste de Utah. El sábado se expandió hasta superar los 373 kilómetros cuadrados (144 millas cuadradas) tras avanzar por cañones y laderas, destruyendo a su paso parte de una estación de esquí y cabañas de verano.

Las autoridades del condado de Beaver comenzaron a trabajar con equipos de bomberos el sábado para evaluar el alcance de los daños, pero no había estimaciones de daños de inmediato. El gobernador, Spencer Cox, calificó la situación de desoladora en una publicación en redes sociales, pero agradeció a las cuadrillas por lo que describió como “varias detenciones y rescates milagrosos”.

Los acantilados y las pendientes pronunciadas han hecho el trabajo aún más difícil, señaló Alyssa Mason, una portavoz asignada al incendio.

“Es difícil meter topadoras y otro equipo pesado ahí. Es difícil meter camiones de bomberos ahí", explicó Mason. "No hace imposible combatir el incendio, pero sí ralentiza un poco las cosas”.

Cientos de bomberos han ido llegando al árido estado para combatir nuevos focos, así como aquellos que han ido creciendo debido a lo que los meteorólogos calificaron como condiciones críticas para incendios: niveles de humedad peligrosamente bajos, temperaturas cálidas y vientos con ráfagas.

El peligro es aún mayor este año porque la cobertura de nieve está en mínimos récord en Utah tras su invierno más cálido del que se tenga registro. Gran parte del Oeste enfrenta condiciones similares, según el Centro Nacional Interinstitucional de Incendios.

Desde Alaska hasta Florida, las cuadrillas trabajaron el sábado para contener decenas de incendios, incluidos tres decenas que fueron clasificados como grandes y no contenidos.

A nivel nacional, casi 3 millones de acres (1,2 millones de hectáreas) se han quemado desde el inicio del año. Eso supera el promedio de 10 años.

Las condiciones en Utah fueron lo suficientemente críticas como para que el gobernador Cox declarara una emergencia a principios de esta semana y despejara el camino para que el estado prohíba los fuegos artificiales antes del feriado del 4 de julio. La orden se produce mientras Utah atraviesa una de las temporadas de incendios forestales más severas de la historia reciente, alimentada por condiciones históricas de sequía.

Funcionarios estatales indicaron que, durante la última semana, Utah ha registrado un aumento en nuevos incendios forestales, y que cada fuego ha mostrado un comportamiento sin precedentes. Estos nuevos focos han puesto al límite las capacidades del estado para combatir incendios forestales, afirmó el guardabosques estatal Jamie Barnes.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, también declaró una emergencia el sábado y autorizó el uso de la Guardia Nacional para combatir los incendios.

En los últimos días, meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional han estado emitiendo alertas de bandera roja para una amplia franja del Oeste, desde California hasta Arizona y Nuevo México.

Al sur del Parque Nacional del Gran Cañón, las autoridades informaron que las llamas de un nuevo incendio forestal se alejaban el sábado de Grand Canyon Village y de la comunidad cercana de Tusayan. Pero a unos 80 kilómetros (50 millas) de distancia, otro incendio llevó a funcionarios del condado Coconino a emitir órdenes de evacuación para los residentes cerca de Kendrick Mountain.

Partes del norte de Arizona se quedaron sin electricidad el sábado después de que la empresa de servicios públicos que atiende la zona realizara un corte preventivo con la esperanza de reducir el riesgo de incendios forestales.

Los cortes de energía se han vuelto más comunes en el Oeste a medida que el riesgo de incendios forestales se ha ampliado. Por lo general, es un último recurso después de que los pronosticadores de las empresas eléctricas sopesan factores como la velocidad del viento sostenido y de las ráfagas, los combustibles disponibles y la topografía.

Con condiciones extremas de incendio persistentes en Utah, Rocky Mountain Power también cortó el suministro en líneas eléctricas que abastecen al condado de Beaver y a otras zonas.

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Montoya Bryan informó desde Albuquerque, Nuevo México. Los periodistas de The Associated Press Jamie Stengle en Dallas; Julie Carr Smyth en Columbus, Ohio; y Ed White en Detroit contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP