Mueren 2 personas en Arabia Saudí por caída de restos de un dron interceptado en planta petrolera

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El ministerio indicó que las dos personas fallecidas eran ciudadanos de Nepal y Filipinas, mientras que los heridos eran ciudadanos de Pakistán e India.

Los restos que cayeron también provocaron un incendio en el vehículo de un contratista en el yacimiento petrolero de Shaybah, señaló el ministerio en un comunicado.

Arabia Saudí ha sido objeto de múltiples ataques contra sus aeropuertos e instalaciones petroleras, perpetrados por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

El mes pasado, los restos de un dron hutí interceptado causaron la muerte de un residente yemení en Arabia Saudí. Se trata de la primera víctima civil desde que los hutíes intensificaron sus ataques contra el reino, teniendo como objetivo instalaciones petroleras y buques del reino.

A principios de este mes, se produjo un incendio de menor envergadura en un edificio administrativo de Aramco, una de las mayores instalaciones petroleras del mundo, el cual fue blanco de un ataque en la Provincia Oriental del país, según informó en su momento el Ministerio de Energía de Arabia Saudí.

Estos ataques se producen en un contexto en el que los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí continúan combatiendo en Yemen, tras haberse roto una tregua de cuatro años. Los enfrentamientos en Yemen han marcado una nueva escalada en la creciente crisis en Oriente Medio.

El miércoles, el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad reanudó sus operaciones para vuelos nacionales, tras varios ataques hutíes contra la capital saudí a lo largo de este mes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP