Mueren 2 paracaidistas en California al enredarse sus paracaídas en el aire

El incidente ocurrió el viernes e involucró a dos paracaidistas con licencia y experiencia en Skydive Elsinore, informó la empresa en un comunicado. El Departamento de Bomberos del Condado Riverside indicó que ambos sufrieron lesiones traumáticas y fueron trasladados a un hospital local en estado crítico.
Skydive Elsinore señaló que la parte de caída libre del salto y la apertura de los paracaídas transcurrieron con normalidad, pero cuando se preparaban para aterrizar, los dos paracaidistas chocaron a aproximadamente 46 metros (unos 150 pies) sobre el suelo.
“La colisión hizo que sus paracaídas se enredaran, y ambos sufrieron heridas críticas cuando llegaron al suelo”, explicó Skydive Elsinore en un comunicado. Fueron declarados muertos en el hospital.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.