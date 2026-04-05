Mueren 2 bomberos de Pensilvania en choque frontal durante búsqueda de mujer desaparecida

Los dos integrantes de la Compañía de Bomberos de Walnuttown fallecieron tras el choque con un auto Toyota Camry alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado, a unos 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de Filadelfia.

El jefe de bomberos Jeff Buck y el subjefe de bomberos Robert Shick Jr. se dirigían hacia el norte cuando fueron impactados por un sedán que circulaba hacia el sur por la Ruta 222, según el forense del condado Berks.

NBC Philadelphia reportó que el vehículo todoterreno circulaba por el acotamiento de la Ruta 222 cuando el Camry se desvió y salió de la carretera. La policía agregó a la cadena que un hombre y una mujer que iban en el Camry cuando ocurrió el choque huyeron y posteriormente fueron arrestados.

Un video del lugar del choque muestra el vehículo todoterreno volcado de costado.

De momento no se dispone de más detalles sobre el arresto o sobre la búsqueda de la mujer desaparecida.

El Departamento de Policía de Fleetwood no ha dado respuesta a una llamada y un correo electrónico en que se solicitó información sobre el incidente.

Las autopsias de los bomberos, ambos residentes de Fleetwood, estaban programadas para el lunes.

“En este momento nos gustaría enviar nuestros pensamientos y oraciones” a las familias Shick y Buck, señaló el Departamento de Bomberos de Walnuttown en una publicación en Facebook. “Descansen en paz, jefes; a partir de aquí nos encargamos nosotros”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP