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Mueren 15 turistas indios tras volcarse una lancha rápida en el sur de Vietnam

HANOI, Vietnam (AP) — Quince turistas indios fallecieron después de que se volcara la lancha rápida en que viajaban, informaron autoridades del sur de Vietnam.

La embarcación transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando se volcó cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, frente a Phu Quoc, en Vietnam.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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