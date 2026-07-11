Mueren 15 turistas indios tras volcarse una lancha rápida en el sur de Vietnam

La embarcación transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando se volcó cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, frente a Phu Quoc, en Vietnam.
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HANOI, Vietnam (AP) — Quince turistas indios fallecieron después de que se volcara la lancha rápida en que viajaban, informaron autoridades del sur de Vietnam.
La embarcación transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando se volcó cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, frente a Phu Quoc, en Vietnam.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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